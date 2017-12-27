Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2% до 7% от обналиченной суммы.

Как полагает следствие, через счета фирм-однодневок прошло более 678 млн рублей, а незаконный доход фигурантов превысил 16,7 млн рублей.

Свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).



После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.