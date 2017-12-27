Теперь благодаря поддержке сервиса токенизации Visa совершать платежи с помощью QIWI Кошелька и мобильного телефона стало еще безопаснее. Пользователи могут платить с помощью мобильных телефонов (NFC-платежи) без риска компрометации платежных данных. Технология токенизации позволяет в момент проведения транзакции заменять данные платежной карты, например, ее номер, срок действия, на уникальную последовательность цифр или токен, который и используется при осуществлении мобильных платежей.

Сервис токенизации Visa по умолчанию встроен в последнюю версию QIWI Кошелька для платформы Android c поддержкой технологии Host card emulation (HCE). Тем, у кого уже установлено приложение, достаточно обновить мобильное приложение до последней версии.

«Россия находится в числе стран-лидеров по объемам бесконтактных и мобильных платежей, поэтому мы придаем важное значение обеспечению максимальной защиты конфиденциальных данных и реквизитов карт миллионов наших пользователей, - сказал Алексей Дитятьев, директор по развитию QIWI Кошелька. – Запуск сервиса токенизации Visa – важный этап технологического развития QIWI Кошелька, поскольку мы сделали это первыми в России и реализовали NFC-платежи на базе токенов в своем собственном приложении. Я уверен, наши пользователи оценят преимущества токенизации платежей, которые выражаются не только в удобстве, но и в невозможности кражи номера карты клиента при оплате мобильным телефоном и совершения мошеннических действий с персональными данными».

Михаил Батуев, старший директор департамента цифровых решений Visa в России, отметил: «Платить мобильным телефоном сегодня все больше входит в привычку у потребителей. Многие россияне уже давно оценили высокие удобство и безопасность бесконтактных платежей и охотно каждый день используют этот современный способ оплаты в повседневной жизни. Распространяя технологию токенизации, мы расширяем сферу использования безналичных расчетов и помогаем сделать процесс оплаты более быстрым и надежным».

Напомним, в августе 2015 года платежный сервис QIWI был первым в России, кто провел интеграцию бесконтактной технологии Visa в функционал QIWI Кошелька и позволил пользователям расплачиваться в магазинах, кафе, кинотеатрах и сотнях тысяч других торговых точек, оборудованных бесконтактными терминалами, по всему миру с помощью мобильных устройств с функцией NFC.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 79 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)