Банк ЗЕНИТ выпустил новую версию мобильного приложения «ЗЕНИТ Бизнес» для корпоративных клиентов. В обновленном мобильном приложении появилась возможность совершать платежи, устанавливать лимиты на совершение платежных операций по типу, объему или перечню контрагентов.



Платежный сервис доступен клиентам, которые присоединились к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов, подключились к системе ДБО «Клиент-Банк» и предоставили в Банк заявление на подключение мобильного банка «ЗЕНИТ Бизнес» с отметками о выборе режима использования и условиях исполнения Банком платежных поручений.

Комиссия за подключение и обслуживание мобильного приложения «ЗЕНИТ Бизнес» не взимается.

С подробной информацией о мобильном приложении «ЗЕНИТ Бизнес» можно ознакомиться на сайте Банка.