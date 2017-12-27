Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, один из которых является директором ООО «БашРентаИнвест». Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, в 2014—2015 годах они разработали схему мошенничества под видом приобретения автомобилей в лизинг, сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Злоумышленники от имени своих фирм оформляли договоры с лизинговыми компаниями, не собираясь выплачивать стоимость автомашин.

Фигуранты уголовного дела вносили незначительную часть лизинговых платежей, создавая видимость исполнения обязательств, после чего продавали транспортные средства третьим лицам за наличный расчет.

Чтобы скрыть преступление, они подделывали документы о сдаче похищенных автомобилей в субаренду вымышленному лицу.

Таким образом фигуранты похитили девять единиц транспортных средств, в том числе грузовиков, стоимостью более 13,6 млн рублей.

В ходе следствия шесть автомобилей на сумму около 10 млн рублей были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время на них наложен арест.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.



Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд Уфы.