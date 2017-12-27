Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, за ноябрь 2017 года увеличился на 467,8 млрд рублей, или 1%, составив на 1 декабря почти 45,7 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

С начала года этот показатель вырос на 6,1%, или 2,6 трлн рублей. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке ( Сбербанка , ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка и Россельхозбанка) прибавили 1,9 трлн рублей за 11 месяцев 2017 года. То есть 62,9% кредитов в России выдано госбанками.

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора за ноябрь увеличился на 267,8 млрд рублей, или 0,8% (с начала года без учета банков, не раскрывавших отчетность, — на 1,3 трлн рублей, или 4,2%). Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 0,5%, или 101,3 млрд рублей.

Из крупных кредитных организаций наибольший прирост корпоративного портфеля в ноябре показал Национальный Клиринговый Центр (плюс 156,1 млрд рублей, или 16,2%). Уточним, что в конце ноября НКЦ сменил статус с банка на небанковскую кредитную организацию. На втором месте — Сбербанк (плюс 129,5 млрд рублей, или 1,1%), на третьем — Газпромбанк (плюс 29,7 млрд, или 0,9%).

Рост корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце показали 47 из 100 крупнейших банков, у 17 из них динамика за месяц превысила 5%. Наиболее значительное в топ-сотне увеличение показателя в процентном отношении отмечалось у Тинькофф Банка (плюс 40,2%, или 4,7 млрд рублей), Тойота Банка (плюс 23,4%, или 1,8 млрд) и уже упомянутого НКЦ. Корпоративный портфель НКЦ месяцем ранее уменьшался на 6,5%, или 67 млрд рублей. Такая динамика характерна для организации с соответствующей спецификой деятельности: НКЦ является центральным контрагентом на рынках Московской биржи, которой и принадлежит.

Самое заметное сокращение корпоративного кредитного портфеля в ноябре показал Московский Кредитный Банк (минус 49,1 млрд рублей, или 3,3%), притом что месяцем ранее МКБ показал рост этого портфеля на 125,5 млрд, или 9,3%. Также следует отметить ВТБ с сокращением почти на 17 млрд рублей, что в процентном соотношении составило всего 0,3%, и Банк АВБ (минус 12,1 млрд, или 17,1%) с его санатором, который ныне и сам попал под финансовое оздоровление, — Промсвязьбанком (минус 7,7 млрд, или 1,2%).

По данным финансового рейтинга Банки.ру, совокупный розничный кредитный портфель банков в ноябре 2017 года вырос на 1,7%, или 200 млрд рублей (за 11 месяцев без учета банков, не раскрывавших отчетность, — на 1,27 трлн, или 11,8%). Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за месяц на 1,9%, или 141,3 млрд рублей.

Положительную динамику розничного кредитного портфеля в ноябре показали 59 из 100 крупнейших банков, но только у семи из них прирост за месяц превысил 5%. Наиболее значительное увеличение в очередной раз показал Сбербанк (плюс 96,2 млрд рублей, или 2%). С начала года розничный портфель крупнейшего банка страны вырос более чем на 502,3 млрд рублей. На 22,8 млрд рублей, или 1,3%, за ноябрь увеличился объем кредитов, выданных физлицам банком ВТБ 24. На третьем месте — Газпромбанк (плюс 9,9 млрд рублей, или 2,8% за месяц). Замыкают пятерку лидеров Альфа-Банк (плюс 8,2 млрд, или 3%) и Райффайзенбанк (плюс 6,8 млрд рублей, или 3,2%).

В процентном отношении наибольший рост в прошедшем месяце продемонстрировал банк «Экспресс-Волга» (плюс 156,9%, или 4,6 млрд рублей), находящийся в процессе интеграции с Совкомбанком, а также Экспобанк (плюс 13,4%) и Балтинвестбанк (плюс 11,1%). У последних этот прирост в абсолютном значении оказался невелик — 227,4 млн и 760,5 млн рублей соответственно.



В топ-100 можно отметить два крупных сокращения розничного кредитного портфеля в ноябре. Это портфели банка «Русский Стандарт» (минус 4,2 млрд рублей, или 3,1%) и Росбанка (минус 1,9 млрд, или 1,4%). В процентном отношении эти суммы не так существенны в масштабе размеров банков.

