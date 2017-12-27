На блоке 501 225 от блокчейна биткоина «отпочковалась» еще одна криптовалюта — Bitcoin God (GOD). Проект китайского предпринимателя Чандлера Го позиционируется как «некоммерческая P2P-организация».

Изначально хардфорк был запланирован на 25 декабря – день Рождества. Планы организаторов форка разрушила скорость добычи блоков оригинального биткоина, которая оказалась ниже, чем ожидалось.

Основными преимуществами GOD создатели называют поддержку смарт-контрактов и Lightning Network, увеличенный размер блока, майнинг по принципу Proof-of-Stake и повышенную конфиденциальность за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof), сообщает ForkLog .

Полномасштабный запуск сети должен состояться в первом квартале 2018 года. Имплементация смарт-контрактов и протоколов Zero-knowledge proof намечена на II и III кварталы соответственно.

На сайте проекта также отмечается, что максимальное количество монет составляет 21 млн: 17 млн GOD «десантируются» в кошельки держателей биткоина, а оставшиеся 4 млн монет пойдут на благотворительность. Пользователям предлагается выкладывать адреса в соцсетях проекта, после чего сообщество путем голосования определит соотношение и объем пожертвований.