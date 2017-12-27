Утром 27 декабря бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик», расположенной на северо-востоке Москвы, Илья Аверьянов открыл огонь по посетителям и сотрудникам, и взял в заложники трех человек.

По данным Следственного комитета , бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской в городе Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил Аверьянов.

По данным финансовых отчетов от 2006 года, выручка фабрики составляла 13,8 млн рублей при чистом убытке в 14,3 млн рублей. При этом за 2005 год предприятию удалось получить выручку в размере 38,9 млн рублей, сообщает VC.ru .

18 января 2018 года Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск о банкротстве фабрики, отмечает Business FM. Со ссылкой на слова бывших сотрудников «Меньшевика» издание также сообщило, что Аверьянов предупреждал работников о том, что у него хотят отобрать бизнес, еще в 2013 году.

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).