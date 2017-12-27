Центробанк с 27 декабря ввел запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей; на заключение новых договоров банковского вклада или договоров банковского счета; а также на зачисление дополнительных средств во вклады, открытые в банке «Северный Кредит» до 27 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.



«Дополнительные денежные средства, которые поступят во вклад и (или) на счет, со дня введения Банком России запрета — 27 декабря 2017 года, за исключением процентов, начисляемых в соответствии с условиями договора банковского вклада или договора банковского счета, не зачисляются и подлежат возврату лицам, которые дали поручение о зачислении денежных средств во вклад (на счет), или по заявлению физического лица или индивидуального предпринимателя перечисляются в порядке, установленном Банком России, на счет того же физического лица или индивидуального предпринимателя, открытый в другом банке, состоящем на учете в системе страхования вкладов», — отмечается в сообщении.

Ранее в «Северном Кредите» говорили, что карты банка не принимаются в банкоматах банков-партнеров и терминалах оплаты торговых сетей. В банке предложили клиентам, не успевшим получить свои средства, дождаться «официального сообщения об отзыве лицензии».

«В связи с отключением КБ «Северный Кредит» от БЭСП банковские карты для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных сетях, а также для снятия наличных денежных средств при помощи банкоматов других банков больше не принимаются, — отмечают в КБ «Северный Кредит». — Напоминаем, те клиенты, кто не успел снять денежные средства с банковских карточек КБ «Северный Кредит» в 2017 году, смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году, после официального сообщения об отзыве лицензии у КБ «Северный Кредит». Информация об этом будет размещена на официальном сайте банка www.sevcred.ru, а также в СМИ».

В пятницу, 22 декабря, банк сообщил о техническом сбое в процессинговом центре, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. «Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тысяч рублей в сутки», — отмечали в банке. А 23 декабря «Северный Кредит» проинформировал о снижении суточного лимита на снятие наличных до 5 тыс. рублей. При этом уточнялось, что «технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS-терминалов банка, исправлены». В понедельник заместитель губернатора, начальник областного департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что 25 декабря банком принято решение о прекращении финансовых операций. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка », — сказала она. По словам источника портала Банки.ру, с 25 декабря «Северный Кредит» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

25 декабря «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства . «В настоящее время КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — констатировали в банке.