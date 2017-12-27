Банк «Российский Капитал» до конца 2017 года сократит 10% сотрудников головного офиса в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.



«Это стало возможным за счет централизации и объединения функций и сокращения подразделений поддержки и обслуживания», — отмечается в сообщении.

Также банк пересмотрит филиальную сеть. «Мы уже начали процесс закрытия неэффективных точек путем выхода из нецелевых регионов. Одновременно в перспективных регионах планируется развитие офисов», — говорится в сообщении.

В I квартале 2018 года банк планирует изменить формат 20 офисов банка.

Ранее Росимущество завершило процесс передачи 100% акций банка АИЖК. Банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, в 2018 году перейдет под единый бренд «Дом.рф». «Российский Капитал» будет переименован в «Дом.рф Банк».