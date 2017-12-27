Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует увеличить инвестиции в технологический сектор до 25% от общего объема вложений фонда.

По словам Кирилла Дмитриева, российские технологии благодаря таким инвестициям будут быстрее развиваться и выходить на другие рынки, сообщает RNS .

«Мы уже осуществили ряд инвестиций в этом году, но будем доводить наши технологические инвестиции до 25% нашего объема инвестиций в дальнейшем, в том числе в партнерстве с крупнейшими технологическими компаниями и фондами мира. Буквально в ближайшие пару месяцев мы объявим о нашем партнерстве с крупнейшими японскими, китайскими, европейскими и ближневосточными инвесторами в этом направлении», - сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

РФПИ планирует инвестировать в «Яндекс.Такси» и другие российские компании, которым нужны средства для своего расширения как в России, так и за границей.