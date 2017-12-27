Ретейлеры X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др), «Дикси» («Дикси», «Виктория») и «ВкусВилл» тестируют технологию распознавания лиц покупателей.

Как сообщает RNS , технология позволяет распознавать лица покупателей, а затем использовать полученные данные для маркетинговых исследований, рекламы или для обеспечения безопасности.

В X5 Retail Group и «ВкусВилл» в тестовом режиме работает технология компании VisionLabs.

«Тестируются разработки как для определения пола и возраста клиентов, так и для подсчета количества посетителей, аналитики данных о customer journey в магазине, разработки для служб безопасности», – рассказал представитель ретейлера.

Группа компаний «Дикси» тестирует технологию компании AddReality в центральном офисе и нескольких магазинах сети «Виктория». Она распознает лица, пол и возраст покупателей. Решение о внедрении такой системы будет принято в феврале следующего года, рассказал руководитель стратегических проектов дивизиона «Виктория» группы компаний «Дикси» Александр Бушмин.

«ВкусВиллл» проводит тестирование в четырех магазинах, но о внедрении технологии в промышленных масштабах пока речи не идет.

По словам основателя VisionLabs Александра Ханина, ритейлеры используют распознавание лиц для анализа состава аудитории и частоты посещения определенным клиентом конкретного магазина. Информация о клиентах при этом зашифрована и обезличена, а их персональные данные не обрабатываются, заверил он.