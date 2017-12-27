Банк Mitsubishi UFJ Trust и Banking разрабатывает дополнительную систему безопасности, с которой клиенты смогут хранить свою криптовалюту отдельно от других активов. Так как это первая в мире услуга такого рода, уже подана соответствующая патентная заявка.

Новый сервис планируется запустить в апреле следующего года, сообщает Anycoin.news . Система будет работать, сохраняя те же записи транзакций, что и криптовалютные биржи. Если сделка покажется подозрительной или будут обнаружены признаки взлома, банк сможет остановить транзакцию для дополнительной проверки.

За подключение к системе безопасности биржи будут платить комиссию. Как представляют в MUFG, стимулом для этого станет привлечение клиентов обеспечением их спокойствия. Безопасность средств всегда была проблемой для бирж, и она обостряется по мере роста числа пользователей.