По оценкам Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, на данный момент в России более 1,5 млн человек заняты в криптоинудстрии, сообщил Юрий Припачкин в ходе дискуссионной панели «Криптовалюты и альтернативные механизмы инвестирования – источник финансирования бизнес-проектов» .

По его словам, индустрией блокчейна, краундинвестинга, криптовалют занимаются в стране более 1,5 млн человек. Это существенно больше, чем в аэрокосмической отрасли, к примеру.

«Эта деятельность может стать стимулом для развития цифровой экономики», - цитирует агентство «Москва» Юрия Припачкина.

Согласно оценкам РАКИБ, российские ICO-проекты по объему привлеченных инвестиций уступают на данный момент только американским стартапам, проводящим ICO.