Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга.

Проект предлагает участвовать в «распределенном финансировании» гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные государством площадки.

Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны.

Все данные будут записываться через систему блокчейна.

Проект предполагает и другие ограничения: частные лица не смогут инвестировать в один проект более 20 млн рублей, индивидуальные предприниматели — более 100 млн рублей, сообщает VC.ru , ссылаясь на «Ведомости» .

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект РАКИБ может использоваться для создания закона по регулированию ICO и криптовалют.