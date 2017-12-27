Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности базирующегося в столице Нэклис-Банка без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruССС» с «негативным» прогнозом, напоминают в агентстве.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием в распоряжении агентства необходимой информации для применения действующей методологии», — говорится в сообщении RAEX.