Клиенты ряда крупных банков получили возможность совершать трансакции с помощью платежного сервиса Garmin Pay. В частности, о запуске такой опции сообщили банк ВТБ (она доступна для держателей карт, выпущенных в рамках розничного бизнеса ВТБ), Почта Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк.

Сервис Garmin Pay позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin Vivoactive 3 без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Чтобы начать пользоваться новым способом проведения платежей, необходимо скачать на смартфон приложение Garmin Connect, привязать к нему часы и ввести информацию о карте в виртуальный кошелек. Перед оплатой товаров и услуг требуется разблокировать часы, введя пароль, а затем поднести их к терминалу. После введения ПИН-кода необходимо выбрать из виртуального кошелька карту и приложить руку к POS-терминалу.

В Почта Банке уточняют, что «при оплате товаров и услуг с помощью Garmin Pay часы запрашивают пароль для подтверждения операции, если на них отключен датчик пульса, если с момента последней трансакции прошло больше 24 часов, а также в случае, если они используются первый раз после снятия с руки».

Эксперты ВТБ отмечают высокую безопасность сервиса: при проведении платежа Garmin Pay использует специально созданные для каждого устройства номера и коды. При этом данные банковской карты клиента не хранятся ни на часах, ни на серверах Garmin и не передаются третьим лицам.

Оценить инновационный сервис имеют возможность владельцы карт Mastercard и Visa розничного бизнеса ВТБ, указано в релизе банка. Garmin Pay предоставляется на бесплатной основе. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы ( cash back , мили и т. д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой, подчеркивают в ВТБ.

В Почта Банке уточняют, что Garmin Pay доступен держателям выпущенных им дебетовых, кредитных и виртуальных карт Visa. «В следующем году мы продолжим расширять линейку систем бесконтактной оплаты, доступных для использования клиентам банка», — обещает вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

В Россельхозбанке сервис Garmin Pay, аналогичный сервисам Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay, также предлагается держателям кредитных или дебетовых карт Visa. В РХСБ указывают, что банк не взимает никаких комиссий с клиента за пользование сервисом. Также банк сообщает, что информация об устройствах, поддерживающих сервис Garmin Pay, постоянно обновляется и размещается на сайте garmin.ru/garminpay.



В МТС Банке отмечают, что в 2018 году линейка моделей часов, поддерживающих Garmin Pay, будет расширена. Среди клиентов банка воспользоваться новым сервисом также могут держатели карт Visa. «Клиенты МТС Банка уже активно используют три сервиса с бесконтактной технологией оплаты — Android, Apple и Samsung Pay, которые работают в России. С помощью этих сервисов можно оплачивать покупки, поднося к платежному терминалу смартфон с технологией NFC (бесконтактный обмен данными между электронными устройствами) или смарт-часы. Garmin Pay работает по аналогичному принципу», — констатируют в банке.

«Сервис доступен всем владельцам карт Visa, — сообщают и в Альфа-Банке. — Чтобы воспользоваться услугой, надо привязать карту Visa к сервису Garmin Pay. Для этого необходимо установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к своему смартфону, создать кошелек, придумать ПИН-код для оплаты и добавить карту Visa Альфа-Банка в Garmin Connect. Оплатить покупки с Garmin Pay просто и быстро: надо нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать карту и поднести часы дисплеем к терминалу — покупка совершена. При покупке часы завибрируют».

Garmin Pay работает в любых терминалах с бесконтактной оплатой, уточняют в Альфа-Банке.

