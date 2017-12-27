Губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета Андрей Никитин предложил вести видеозапись при проверках бизнеса.

«У нас работает единый реестр проверок, но пока он содержит неполную информацию. Считаю необходимым включить в него все контрольные и иные мероприятия, проводимые соответствующими органами в отношении предпринимателей на территории каждого субъекта Российской Федерации», — сказал Никитин в ходе заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Как сообщает ТАСС , Никитин добавил, что видеозаписи должны храниться не менее одного года и предоставляться органам прокуратуры для осуществления надзорных полномочий. Он предлагает также ужесточить контроль за работой проверяющих органов.