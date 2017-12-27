Два представителя Газпромбанка могут войти в состав совета директоров «МегаФона». В материалах оператора отмечается, что совет директоров утвердил список из девяти кандидатов.

«Новые вызовы, связанные с ужесточением конкуренции и необходимостью технологической трансформации «МегаФона», требуют изменений в структуре управления и большего вовлечения контролирующего акционера в работу компании. Текущий состав совета директоров видел одной из своих основных целей разработку новой долгосрочной стратегии компании, которая была утверждена в этом году. Обновленный состав совета директоров сфокусируется на реализации стратегии и повышении операционной эффективности компании. Кандидаты в совет директоров от USM имеют большой опыт корпоративного управления и уже длительное время участвуют в развитии компании», — прокомментировал председатель совета директоров компании «МегаФон», член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский.

«В этом году Газпромбанк стал акционером «МегаФона» и в качестве владельца 18,8% компании номинировал двух представителей в совет директоров. Мы надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество и эффективную работу совета директоров в интересах «МегаФона» и его акционеров», — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев.