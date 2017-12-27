Ассоциация ФинТех (АФТ) приняла активное участие в разработке одобренного 26 декабря Советом Федерации РФ закона, внедряющего механизм удаленной идентификации физических лиц для дистанционного оказания банковских услуг.

Такая идентификация позволит физическим лицам открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы дистанционно в любом банке после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждения своих биометрических данных с помощью смартфона, планшета или компьютера, на которых установлены камера и микрофон, сообщает Bits.Media .

АФТ проработала консолидированные предложения по внедрению механизма удаленной идентификации, которые были поддержаны и учтены в принятом законе. Так, был расширен перечень услуг (были добавлены такие услуги, как предоставление кредитов и осуществление переводов), оказываемых при удаленной идентификации, определены требования по обеспечению защиты персональных данных, а также обеспечена возможность получать из ЕСИА обновленные сведения обо всех зарегистрированных в данной системе клиентах с их согласия.

Возможность получения таких услуг будет доступна уже летом 2018 года.