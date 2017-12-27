Крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк , ВТБ 24 и Газпромбанк, свидетельствуют результаты совместного исследования АИЖК и компании Frank RG.



Рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%, банк выдал ипотеки на 929 млрд рублей.

Второе место занял ВТБ 24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 млрд рублей. Третье место у Газпромбанка с долей в 3,6% и объемом выдачи в 64,7 млрд рублей, следует из материалов.

Совокупная доля иностранных игроков на рынке ипотеки в РФ («ДельтаКредит» и Райффайзенбанк) составляет около 5% по итогам 11 месяцев 2017 года, говорится в материалах АИЖК.

Всего в рейтинге представлены 15 банков, замыкает его Промсвязьбанк, о санации которого Центробанк заявил 15 декабря, с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 млрд рублей. На одну позицию его обгоняет банк «Российский Капитал» с показателями 0,8% и 13,5 млрд рублей соответственно. АИЖК во вторник сообщило о завершении процесса передачи банка «Российский Капитал» в состав агентства.

Лидером по темпам роста ипотечного портфеля за 11 месяцев с показателем 42% является Райффайзенбанк, его портфель вырос до 99,6 млрд рублей. Второе место по темпам роста у банка «Санкт-Петербург» — с 24,3% (увеличение до 51,7 млрд рублей), третье — у ВТБ с 19,6% (до 128,1 млрд рублей). Единственный банк, у которого объем ипотечного портфеля за отчетный период сократился — это санируемый банк «ФК Открытие». Падение составило 5,2% — до 70,8 млрд рублей.

«Рыночная доля АИЖК в объеме предоставленных ипотечных кредитов в ноябре 2017 года составила 2,2%, годом ранее — 1,2%. Агентство занимает восьмое место по объему выданных ипотечных кредитов в ноябре 2017 года, поднявшись за год на две позиции», — сообщается в нем. В ноябре 2017 года выдано ипотечных кредитов АИЖК на 5,4 млрд рублей, 74% из них — по агентской технологии. В ноябре 2016 года на долю выдач ипотеки по агентской технологии приходилось 26%.