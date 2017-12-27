Московский Кредитный Банк завершил сделку по продаже ирландской дочерней компании CBM Ireland Leasing Limited, в собственности которой было шесть воздушных судов Boeing 737-800, переданных в операционный лизинг . Покупателем компании стала GTLK Europe DAC.

Московский Кредитный Банк завершил сделку по продаже ирландской дочерней компании CBM Ireland Leasing Limited, в собственности которой было шесть воздушных судов Boeing 737-800, переданных в операционный лизинг . Покупателем компании стала GTLK Europe DAC.

«Мы довольны результатами сделки с GTLK Europe. Несмотря на привлекательность актива, он не являлся профильным для банка, и мы изначально были настроены на продажу», — прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Банк получил парк воздушных судов в 2015 году в рамках сделки по урегулированию проблемной задолженности одного из корпоративных клиентов.



Уточним, что у МКБ также есть российская дочерняя лизинговая компания «МКБ-Лизинг». Собственником GTLK Europe выступает Государственная Транспортная Лизинговая Компания.