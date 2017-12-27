Потери экономики России из-за отсутствия регулирования ICO в 2017 году достигли 20 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) о регулировании ICO.

По информации РАКИБ, бюджет недополучил около 3-4 млрд руб. налоговых поступлений в связи с возможными размещениями ICO. При этом ассоциация отмечает, что не учитывала налоги иностранных юрисдикций, которые российские граждане заплатили за операции обмена криптовалют на классические валюты, сообщает «Коммерсант» .

В целом в текущем году в России была анонсирована 1 тыс. проектов, планирующих привлечение инвестиций через ICO, уточняет РАКИБ. Однако 25% проектов из общего числа «развалились до запуска ICO» из-за внутренних проблем команды и несостоятельности проекта. При этом ассоциация отмечает, что не учитывала налоги иностранных юрисдикций, которые российские граждане заплатили за операции обмена криптовалют на классические валюты.

«Удалось реализовать в том виде, в котором он был заявлен на ICO, лишь 3% проектов, еще 67% не смогли набрать нижнего порога объема инвестиций, необходимого для реализации проекта, у 5% получилось набрать средства на ICO, но после этого проект был заморожен»,— добавили в РАКИБ. По мнению ассоциации, низкий процент реализуемых ICO объясняется плохим качеством формирования команды проекта.