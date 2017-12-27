Компания «ВЭБ-лизинг» в уходящем году фактически переформатировала свой бизнес, урегулировав историю с проблемными активами. Как рассказал в интервью агентству «Прайм» исполняющий обязанности генерального директора «ВЭБ-лизинга» Юрий Гайченя, для компании это был год трансформации.

«Для нас 2017 год был годом трансформации. Львиную долю времени были вынуждены потратить на урегулирование проблемных активов, что нам в принципе удалось. Заложена основа роста на ближайшие годы. И уже по итогам 2017 года объем нового бизнеса «ВЭБ-лизинга» составит более 104 миллиардов рублей, притом что в середине года план по году у нас был не более 82 миллиардов рублей. Мы перевыполняем план», — заявил топ-менеджер.

«В 2016 году, когда пришла новая команда в «ВЭБ-лизинг», мы начали ревизию активов, которые у нас есть. Мы пришли к выводу, что у нас в портфеле большое количество проблемных кейсов. Были разные варианты выхода из этих проблемных ситуаций, ряд активов, например в автолизинге, тогда предлагалось продать с дисконтом. Но мы отстроили всю систему, сделали нормальный, прозрачный бизнес и в итоге получили работающий продукт, который по этому году нам дает 33 миллиарда рублей новых сделок. По железнодорожному направлению у нас на одного клиента приходилось 80% всего портфеля, и этот клиент оказался в дефолте. Мы в кратчайшие сроки изъяли этот парк и разместили его в аренду, то есть по сути за год запустили операционный лизинг вагонов с хорошо диверсифицированной клиентской базой», — рассказал Гайченя.

«Это системная и масштабная работа — перезапустить бизнес, «поставить на крыло», гарантировать стабильный денежный поток, — подчеркнул он. — Самолеты, которые были изъяты у «Трансаэро», мы передали в аренду, вагоны также изъяли и разместили в аренду крупнейшим операторам. Был ряд проблемных активов, которые мы были вынуждены продавать, но это уже был вопрос экономической целесообразности работы на узкоспециализированных рынках».

Комментируя динамику по различным сегментам, глава «ВЭБ-лизинга» уточнил, что в компании выделено четыре направления: авиационный, железнодорожный лизинг, лизинг судов и оборудования и автотранспорт. «По лизингу судов и оборудования у нас этот год прошел под флагом рефинансирования и сохранения текущего портфеля. Я уверен, что в следующем году этот сегмент покажет рост, — отметил он. — Хорошие результат показал авиационный лизинг. Сделка, которая была подписана на МАКСе на поставку 20 самолетов SSJ 100 для авиакомпании «Аэрофлот», очень важна не только для нас, но и для всей авиационной отрасли. Также мы приняли решение профинансировать поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Ютэйр»: это современные отечественные вертолеты, которые будут работать в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера. Мы сейчас готовим и ряд других очень интересных сделок».

«Автотранспорт — хороший драйвер. В 2016 году у нас всего 23% портфеля приходилось на продукцию отечественного автопрома, сейчас — уже 66%. А инвестиции, стимулирующие развитие автопрома, имеют большой мультипликативный эффект на рост валового продукта страны», — добавил Гайченя.

В числе прочего он рассказал, что в 2017 году компания открыла «дочку» в Белоруссии, она специализируется на поддержке российского экспорта, лизинге продукции отечественного автопрома, энергетического и иного оборудования. У «ВЭБ-лизинга» также уже есть дочерняя компания в Казахстане. «В этом году мы провели знаковую сделку — заключили договор на поставку 2,6 тысячи железнодорожных вагонов отечественного производства в Казахстан», — сообщил глава «ВЭБ-лизинга».



«В 2018 году мы планируем создать новый бизнес в объеме не менее 113 миллиардов рублей, закончить процессы по реструктуризации проблемных активов и выйти на чистую прибыль», — заключил он.