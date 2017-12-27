Убыток Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года может составить около 100 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.



«Где-нибудь в районе этой суммы и будет. Нам надо точно цифру досчитать. Сильно влияют на наш портфель валютные курсы, поэтому всегда это вопрос состояния рынка на конец года. У нас будет существенно лучший результат, чем планировали, но будет убыток», — сказал Горьков, отвечая на вопрос, получит ли госкорпорация убыток более 100 млрд рублей.

Вместе с тем, добавил Горьков, ВЭБ планирует создать около 100 млрд рублей резервов, которые будут доформированы в течение нескольких лет.

В начале 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал, что госкорпорация, скорее всего, получит убыток по итогам 2017 года. Однако Минфин ожидал, что ВЭБ выйдет на прибыль по итогам 2017 года. Сам Горьков признавал, что ВЭБ выйдет на прибыль только в 2018 году.

