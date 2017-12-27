Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вошел в новый состав наблюдательного совета Почта Банка , а президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов покинул его, сообщили в пресс-службе Почта Банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров Почта Банка 27 декабря приняло решение о включении в состав наблюдательного совета банка президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, а также старших вице-президентов банка ВТБ Дмитрия Пьянова и Владимира Левыкина. Состав наблюдательного совета Почта Банка покинули заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос, президент-председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов и член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов», — говорится в релизе.

В настоящее время в набсовет Почта Банка входят: министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, заместитель гендиректора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Левыкин, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Пьянов, член совета по стратегическому развитию «Почты России» Пекка Вильякайнен.