Газпромбанк подал заявление в Арбитражный суд Московской области о включении долга перед ним в размере 1,1 млрд рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена и адвоката Дмитрия Якубовского, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Заявление банка будет рассмотрено судом 15 февраля.

Арбитраж 15 декабря вел процедуру реструктуризации долгов в отношении Якубовского. Его долг перед межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области в размере 2,2 млрд рублей включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве адвоката суд назначил на 20 марта.

Областной арбитраж в ноябре удовлетворил ходатайство ФНС о запрете Якубовскому совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении долей участия в двух кипрских компаниях. Кроме того, суд по требованию налогового ведомства запретил ООО «Термишин Рус» принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 млрд рублей.

ФНС сообщила о ряде незаконных действий с долями участия в ООО «Термишин Рус» (реальным владельцем является Якубовский), направленными на сокрытие принадлежавшего бизнесмену недвижимого имущества от обращения взыскания по долгам. В заявлении отмечается, что 11 августа 2016 года 100% долей участия в ООО было отчуждено должником в пользу компании «Эливус Лтд» (Республика Кипр) в качестве вклада в уставный капитал. Однако из сообщения компетентных органов Кипра следует, что Якубовский является акционером кипрской компании.

Арбитраж посчитал, что «Якубовским осуществляется намеренное отчуждение принадлежавших ему активов в преддверии возбуждения производства по делу о его несостоятельности».



Якубовский вел передачу «Арест и воля», преподавал в московском Институте международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, был председателем президиума Первой столичной коллегии адвокатов. С 2007 года он занимается девелоперским бизнесом, владеет швейцарской компанией Engelberg Industrial Group.