Курс биткоина составляет $16,231 тыс. на 15.30 по мск. По данным СoinМarketСap , крупнейшая криптовалюта выросла в цене на 5,43% за сутки. Рыночная капитализация ее составляет $272 млрд.

Другие криптовалюты продолжают уверенный рост. Общая капитализация альткоинов - $608 млрд.

По словам Тимура Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер», рынок криптовалют имеет все признаки «пузыря».

«Рынок криптовалют с начала 2017 года рос слишком быстрыми темпами, и недавно его капитализация превысила $650 млрд. Капитализация рынка криптовалют и доминирующего на нем биткоина объективно сильно оторвалась от фундаментальных показателей, которыми в данном случае можно считать степень интегрированности соответствующих инструментов в повседневную жизнь», - поясняет он.

«С высокой вероятностью, в 2018-2019 годах биткоин подешевеет в три-пять раз и тем самым приблизится к более обоснованным значениям капитализации. Однако это не означает, что подешевеют криптовалюты с лучшими относительно биткоина конкурентными преимуществами», - прогнозирует аналитик.

Возможна вторая волна снижения, предполагает Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, в качестве поддержки может выступить уровень $10 000.

«В дальнейшем динамика биткоина будет зависеть от того, будет ли решена проблема масштабируемости. Если да, то биткоин вернет себе статус платежного средства. Если нет, то инициативу у него могут перехватить другие криптовалюты (например, биткоин кэш, лайткоин). Еще один важный фактор – отношение к криптовалютам со стороны мировых властей. Пока большинство занимают выжидательную позицию – официально не запрещают (видя перспективы блокчейн-технологий), но и не разрешают (из-за недостаточной изученности и рисков). В случае лояльности властей, биткоин может подняться к $25 000-30 000, в противном случае он может откатиться к $5 000», - прогнозирует Роман Ткачук.