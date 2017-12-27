Чистая прибыль группы ВТБ в ноябре составила 7,9 млрд рублей, увеличившись на 5,3% в годовом выражении, за 11 месяцев текущего года — 98,8 млрд (плюс 117,1% год к году). Такие неаудированные консолидированные данные отчетности по МСФО опубликовал банк ВТБ , головная компания одноименной группы.

Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд рублей в ноябре 2017 года и 420,5 млрд за 11 месяцев (плюс 12,2% и 11,2% соответственно). Чистая процентная маржа равнялась 4% в ноябре и 4,1% за 11 месяцев против 3,7% в ноябре и за 11 месяцев 2016-го.

Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд рублей в ноябре и 82,6 млрд за 11 месяцев (плюс 2,7% и 17,2%).

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 14,7 млрд рублей в ноябре (плюс 31,3%) и 144,3 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года (минус 18,6%).

Расходы на персонал и административные расходы составили 20,8 млрд рублей в ноябре (плюс 15,6% по сравнению с ноябрем 2016 года) и 228,4 млрд по итогам 11 месяцев 2017 года (плюс 9,3%).

По состоянию на 30 ноября 2017 года совокупные активы группы ВТБ достигли 12 трлн 945,1 млрд рублей, увеличившись на 2,8% с начала 2017 года и на 2,2% отдельно в ноябре. Объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов вырос на 2% за 11 месяцев и на 0,4% в ноябре — до 9 трлн 680,3 млрд рублей. Объем кредитов юридическим лицам до вычета резервов сократился на 1,6% с начала 2017 года и вырос на 0,2% в ноябре, при этом объем кредитов физическим лицам до вычета резервов вырос на 14,2% с начала этого года и на 1,1% в ноябре.

На 30 ноября доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 6,1%, сократившись на 0,3 процентного пункта с начала 2017 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на отчетную дату — 105,1%.

Объем средств клиентов вырос на 22,7% за 11 месяцев и на 2,9% в ноябре — до 9 трлн 16,4 млрд рублей. В том числе объем средств юрлиц увеличился на 28,6% с начала года и на 3,4% в ноябре, средств физлиц — на 14,2% и 2,1% соответственно.

По состоянию на 30 ноября 2017 года объем выпущенных долговых ценных бумаг составил 328,9 млрд рублей (минус 17,7% с начала года).



На отчетную дату достаточность капитала первого уровня составила 13,1% (12,9% на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала — 14,6% (как и на 31 декабря).

