Российские акционерные общества добились определенного прогресса во внедрении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления. Об этом говорится в подготовленном Банком России втором обзоре практики корпоративного управления в российских публичных акционерных обществах.

Согласно данным обзора, подготовленного на основе данных 78 ПАО из первого и второго котировальных списков Московской биржи, средний уровень соблюдения принципов кодекса компаниями в 2016 году вырос и составил 69% по сравнению с 58% по итогам 2015-го. Более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом сократилась доля акционерных обществ, у которых степень соблюдения принципов кодекса оказалась ниже 50%.

Заметно скромнее оказалась динамика в области повышения качества объяснений причин несоблюдения принципов кодекса, констатирует ЦБ. Средний уровень качества объяснений по всем обществам выборки по итогам 2016 года составил 39%, что на 4 процентных пункта выше, чем в 2015-м.

Уточняется, что предоставление акционерам и инвесторам убедительных и исчерпывающих объяснений причин отклонения практики корпоративного управления от рекомендаций кодекса составляет основу принципа «соблюдай или объясняй», который Банк России использует при продвижении кодекса. Такие объяснения — важный элемент прозрачности деятельности общества, его коммуникации с акционерами и другими заинтересованными лицами. Поэтому регулятор обращает особое внимание на динамику улучшения качества объяснений, предоставляемых ПАО.



«Банк России продолжит работу, направленную на взаимодействие с компаниями, чтобы они преодолели формальный подход к таким объяснениям и улучшили их качество в интересах акционеров, инвесторов и самих компаний. Так, в дополнение к уже опробованным формам коммуникации с компаниями, таким как рассылка писем с разъяснениями, планируется проведение обучающих семинаров и расширение взаимодействия с ПАО на индивидуальной основе», — отмечают в ЦБ.

