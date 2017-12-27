Банк России и АСВ готовят законопроекты для оптимизации процедуры ликвидации кредитных организаций.



«Банком России совместно с АСВ в рамках реализуемой в настоящее время программы по реинжинирингу процесса ликвидации финансовых организаций ведется работа по подготовке законопроектов, направленных на оптимизацию данного процесса, в том числе с целью повышения процента удовлетворения требований кредиторов и объемов выплат, которые могут быть осуществлены в сжатые сроки после начала процедуры ликвидации финансовой организации», — сказали Банки.ру в пресс-службе регулятора.



В рамках разрабатываемых законопроектов планируется предусмотреть:

развитие механизма передачи активов и обязательств ликвидируемой кредитной организации, в том числе возможность пропорциональной передачи обязательств приобретателю активов, определяемому на конкурсной основе;

изменение порядка реализации имущества, в том числе с целью сокращения сроков проведения торгов при обеспечении их высокой степени открытости и доступности для всех заинтересованных участников рынка, что минимизирует риски реализации имущества по нерыночным ценам вне конкурентных процедур;

обеспечение непрерывности процесса ликвидации с целью сокращения общего срока ее осуществления, то есть запуск ряда обязательных процедур, которые осуществляет конкурсный управляющий (ликвидатор) еще на этапе деятельности временной администрации, в числе которых проведение инвентаризации имущества, поиск потенциальных приобретателей активов для последующей продажи в ходе публичных торгов, более активное взыскание активов и оспаривание сомнительных сделок, выявление обстоятельств банкротства, минимизация расходов на функционирование и т. п.

Внесение в законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) данных изменений позволит, по мнению ЦБ, сократить сроки проведения ликвидационных процедур и обеспечит формирование конкурсной массы в большем размере.