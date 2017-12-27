В честь этого события Федеральная пассажирская компания и Альфа-Банк, партнер программы лояльности, поздравили пассажира Федора Бабушкина и вручили ему вручили ему карту «РЖД Бонус» с «золотым» уровнем участия в программе и сертификат на 30 000 премиальных баллов, а также кобрендовую карту от Альфа-Банка категории Gold, которая предоставляет пассажирам возможность копить баллы, совершая различные покупки.



«У клиентов Альфа-Банка большой популярностью пользуются транспортные ко-бренд карты, в общем портфеле выпущенных ко-бренд карт они занимают значительную долю. В России железнодорожный транспорт является одним из наиболее популярных для перемещения по стране, им активно пользуются как для туристических, так и деловых поездок, именно поэтому мы продолжаем развивать это направление в линейке банковских продуктов, и предлагаем нашим клиентам карту с программой лояльности «РЖД Бонус». Уверен, что она и в дальнейшем будет пользоваться популярностью», прокомментировал руководитель проекта в Альфа-Банке Роман Катанкин.

«Популярность этой бонусной программы легко объяснить. Дело в том, что данная ко-бренд карта абсолютно универсальна – картой можно расплачиваться где угодно, причем за каждую покупку будет начисляться определенное количество баллов, которое зависит от статуса карты, кстати, такая карта может быть и дебетовой, и кредитной: по статистике, сегодня 20% держателей выбрали кредитную карту, а 80% - дебетовую, то есть обычную расчетную карту для ежедневного использования».



«Мы видим интерес пассажиров к нашей программе, что доказывает статистика вступления в клуб «РЖД Бонус». Только за последние полгода мы зарегистрировали более 500 000 новых участников клуба. Программа лояльности «РЖД Бонус» - отличный шанс для совершения выгодных поездок по стране. Ускорить накопление баллов возможно, участвуя в совместных программах с банками и партнерами из различных сфер сервиса, которые предоставляют участникам «РЖД Бонус» специальные условия и скидки», – отметила начальник отдела программы лояльности АО «ФПК» Екатерина Симонова в ходе мероприятия.



Кроме того, с 27 по 31 декабря в качестве подарка на Новый год всем новым участникам будут начислены 1000 приветственных баллов вместо стандартных 500.



В честь наступающего Нового года всем новым участникам, зарегистрировавшимся до 31 декабря, будут начислены 1000 приветственных баллов вместо стандартных 500. Кроме этого, сейчас участникам программы лояльности также доступно специальное новогоднее предложение: они могут совершать праздничные поездки по России с максимальным уровнем комфорта за минимальное количество премиальных баллов. До 31 декабря члены клуба могут оформить премиальные билеты в СВ по цене купе, а в вагоны Люкс – по цене СВ. К примеру, поездки в СВ на расстояние до 1 250 км в рамках программы лояльности «РЖД Бонус» обойдутся в 7 000 балов вместо привычных 12 000, а билет в Люкс будет стоить 12 000 балов вместо стандартных 20 000.



Напомним, что программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года и позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК», поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО «ФПК». Полученные баллы можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки.



С начала действия программы оформлено более 600 тысяч премиальных (бесплатных) билетов. Среди наиболее популярных направлений для оформления премиальных билетов Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург, Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород и Казань – Москва – Казань. Пассажиры поездов дальнего следования стали активнее пользоваться премиальными услугами программы «РЖД Бонус». Так, в 2017 году количество поездок, совершенных за баллы увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и превысило 200 тысяч, когда в 2016 году свои путешествия баллами оплатили порядка 148 тысяч человек.



Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года и позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК», поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО «ФПК». Полученные баллы можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки.