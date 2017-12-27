В России необходимо создать новую организационно-правовую форму бизнеса — индивидуальный предприниматель без права найма работников. Их нужно освободить от отчетности, патенты для них удешевить, а внимание МВД — ограничить. Такие предложения содержатся в концепции программы по обелению «гаражной экономики», которую уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил к заседанию Госсовета 27 декабря, сообщает РБК .

Титов выступает за то, чтобы снизить для таких предпринимателей платежи за патенты до 10 тыс. рублей в год (это предлагаемая максимальная планка). Сейчас, например, в Москве цена патента для ведения бизнеса может колебаться от 1,5 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц.

Для малого и среднего бизнеса нужно вдвое снизить штрафы по КоАП, а также ввести мораторий на проверки всех МСП без исключения, если речь не идет об угрозе жизни или здоровью, считает Титов.

В отношении предпринимателей также следует ограничить оперативную-разыскную деятельность МВД и следственные действия: проводить обыски лишь в присутствии уполномоченных по защите прав предпринимателей, отказаться от помещения бизнесменов в СИЗО при расследовании уголовных дел.

Еще одно предложение — с помощью налоговых вычетов компенсировать бизнесу траты на новую инфраструктуру и контрольную технику, которая вводится по инициативе государства. В качестве примеров бизнес-омбудсмен приводит закупки техники для повышения прозрачности уплаты налогов, внедрение электронных касс, чипирование шуб, систему «Платон» и т. д.



Титов предлагает обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к финансированию, предоставляя предприятиям ссуду на начало бизнеса в размере 1 млн рублей (под личную гарантию предпринимателя). Кредиты под проектное финансирование МСП нужно субсидировать до 5% годовых, а программу «6,5%» (предусматривает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которые, впрочем, пока не достигают 6,5%) превратить в «0%» для малого бизнеса, полагает омбудсмен.

Среди других мер из плана Титова — амнистия по статьям 171 (незаконное предпринимательство) и 159 УК РФ (мошенничество) в части, касающейся предпринимательской деятельности. Кроме того, нужно освободить малый бизнес от ответственности за нарушения, совершенные в течение полугода до вступления программы в силу, и списать штрафы по административным правонарушениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности (за исключением иных правонарушений, не связанных с предпринимательской деятельностью: нарушений ПДД, правонарушений, посягающих на здоровье и на права граждан).

Главным KPI программы следует сделать увеличение числа малых и средних предприятий и занятых на них работников, говорится в материалах бизнес-омбудсмена. План должен увеличить вклад МСП в ВВП России с 20% до 30% к 2025 году, рабочих мест в этом сегменте — с 26% (18,8 млн) до 45%.

«К 2035 году, в случае реализации соответствующих мероприятий программы, в секторе МСП может быть занято до 60% населения», — приводятся в презентации Титова расчеты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.