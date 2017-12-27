Курс биткоина составляет $16,772 тыс. на 09.00 по мск. По данным СoinМarketСap , крупнейшая криптовалюта выросла в цене на 9,08% за сутки. Рыночная капитализация ее составляет $281 млрд.

Другие криптовалюты продолжают уверенный рост. Общая капитализация альткоинов - $618 млрд.

Как сообщал Банкир.Ру, 17 декабря биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов, а уже 22 декабря подешевел до уровня ниже 11 тысяч долларов. Эксперты считают, что былое снижение курса биткоина - естественная коррекция после уверенного роста цен, в то время как регуляторы рынка продолжают выпускать предупреждения об инвестировании в криптовалюты.