В среду котировки Brent фиксируются вблизи уровней 66,5$. Поводом для очередного витка роста цен послужили новости о взрыве нефтепровода в Ливии мощностью порядка 100 тыс.барр./сутки. В результате нефтедобыча африканского экспортера снизилась до уровня 0,95 млн барр./сутки (с уровня в 1 млн барр./сутки). Однако, на наш взгляд, данные объемы временного снижения поставок ливийской нефти являются для рынка незначительными. Полагаем, что текущий рост нефтяных цен носит ярко выраженный спекулятивный характер. По нашим оценкам, уровни цен в 65-67$ существенно отклоняются от фундаментально обоснованных диапазонов: на данный момент нефтяной рынок все еще находится в состоянии ребалансировки, а угрозы возобновления давления на цены со стороны предложения остаются.

Таким образом, основываясь на фундаментальных показателях рынка, мы считаем, что нефтяной актив на сегодняшний день существенно перекуплен. Мы продолжаем ожидать возможной коррекции цен до уровней 60-63$ в январе следующего года. В ближайшие 2 недели котировки Brent, вероятно, будут находиться в границах коридора 63,8-66,6$.