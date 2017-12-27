ВТБ настроил 2 тыс. банкоматов из 15 тыс. на прием и выдачу новых купюр ЦБ номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Об этом заявил в ходе брифинга старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.



«У нас всего порядка 15 тысяч банкоматов и уже 2 тысячи банкоматов настроены. Мы первый федеральный банк, который начинает работать в банкоматах с этими купюрами. Нам потребовалось порядка полутора месяцев, чтобы настроить программное обеспечение и кассовую технику. Первые банкоматы, которые начинают работать с купюрами 200 рублей и 2 тысячи рублей расположены в Москве», — рассказал Чулков в ходе брифинга.

Первые банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия ВТБ в России. На данный момент — это около 2 тыс. устройств, при этом их количество каждый день увеличивается.

Банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Новые купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности.