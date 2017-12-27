Портал Банки.ру запустил в соцсетях новогоднюю игру «Финплан-2018» .

Читатели сайта, подписчики Банки.ру и все желающие могут составить свой собственный финансовый план на 2018 год. Поднимите себе настроение: выберите один из множества шуточных планов или нажмите кнопку «Поменять планы» — тогда результат будет сгенерирован автоматически. Просто порадуйте забавной игрой себя и своих друзей.

Игра создана в шутливой манере, варианты подобраны таким образом, чтобы в новогодние праздники можно было переключиться с серьезных новостей и немного развлечься.

Результатами предлагается делиться в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

С наступающим!