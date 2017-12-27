Принято решение об эмиссии пятого и шестого выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общий номинальный объем выпусков утвержден на уровне 700 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Номинальный объем КОБР пятого выпуска ( № 4-05-22BR1-7 ) составит 300 млрд рублей. Запланированная дата начала размещения — 16 января. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 18 апреля 2018 года.

Номинальный объем КОБР шестого выпуска ( № 4-06-22BR1-7 ) составит 400 млрд рублей. Начало размещения планируется 13 февраля, погашение облигаций и выплата купонного дохода — 16 мая 2018 года.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении последующих выпусков КОБР спрос со стороны банков был существенно меньше предложения ЦБ. Так, объем размещения второго выпуска (с погашением 17 января 2018 года) по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей.

Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения также 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся.



На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд.

Напомним, что Банк России активно применяет еще один инструмент поглощения избытка банковской ликвидности — депозитные аукционы. Спрос банков на размещение средств на депозитах в ЦБ существенно выше, чем на покупку КОБР.