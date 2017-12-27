Банк «Кубань Кредит» открыл в городе Краснодаре новый дополнительный офис «На Солнечной», расположенный по адресу: Прикубанский округ, микрорайон «Московский», улица имени Н.К. Байбакова, дом 1.

Новый офис призван обеспечить качественное обслуживание жителей одного из густонаселенных районов города Краснодара, предоставив полный спектр банковских продуктов и услуг. Также для удобства клиентов в офисе установлен банкомат с круглосуточным доступом.

На сегодняшний день филиальная сеть КБ «Кубань Кредит» ООО насчитывает 68 дополнительных и 5 операционных офисов, 80 операционных касс вне кассового узла, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и новый филиал в городе Москве.