Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) с 27 декабря 2017 года стал агентом управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по выдаче, погашению и обмену паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Продукты включают рублевые, валютные и смешанные ПИФы с различными уровнями риска.

Состоятельным клиентам банка «ГЛОБЭКС» стала доступна диверсифицированная линейка открытых ПИФов в России, которая включает фонды, инвестирующие в акции, облигации и ETF на золото. А также в линейку входит ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» - интервальный паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте и могут приобретаться только квалифицированными инвесторами.

«Уверен, что ПИФы под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс сделают инвестиции более доступными для наших клиентов и займут достойное место в линейке премиальных продуктов», – заявил руководитель направления управления продаж розничного бизнеса банка «ГЛОБЭКС» Алексей Кирпичев.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-5 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением свыше 397 млрд рублей (на 30.11.2017) и рейтингами максимальной надежности от ведущих российских рейтинговых агентств.

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