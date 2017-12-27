Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено изменить подход к ликвидации лишившихся лицензии банков ради быстрой публичной продажи активов, рассказал «Ведомостям» гендиректор агентства Юрий Исаев.



АСВ предлагает поправить закон, чтобы повысить эффективность работы с активами. Сразу после отзыва лицензии оно будет оценивать качество активов, выделять активы для продажи и готовить их к сделке, говорит Исаев. Это позволит сократить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — рассказывает гендиректор АСВ.



Обсуждается идея продавать активы на открытых торговых площадках, по голландскому аукциону, следует из его слов: «Если кто-либо из участников согласился с начальной ценой, то дальше аукцион идет на повышение до максимальной цены; если не согласился, то цена снижается до минимальной, при которой аукцион заканчивается». Сейчас АСВ продает имущество банков на своем портале torgiasv.ru и у организаторов электронных торгов, выставляя активы на продажу по балансовой стоимости.

Активы, которые были похищены из банков из-за криминальных действий менеджмента или собственников, к продаже предлагаться не будут, информация о них, как и сейчас, будет ложиться в основу заявления в правоохранительные органы, отмечает Исаев.

Также АСВ не планирует продавать хорошие «быстрые» активы, по которым в короткие сроки возможно получение денежных средств.

Реформа ликвидации поможет не только увеличить поступления в конкурсную массу, но и сократить издержки на обслуживание активов, рассчитывает Исаев. По его словам, ЦБ и правительство предложения АСВ по реформе ликвидации в целом поддержали, указывает он.

Версия поправок к закону о банкротстве будет готова в январе, чтобы Дума могла рассмотреть их в весеннюю сессию.