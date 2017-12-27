Российский рынок акций закончил торги во вторник на негативной территории на волне снижения интереса инвесторов к российским акциям, а также на фоне усиления курса рубля. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,46%, 57,69 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 0,41%, до 68,48 рублей за евро, сообщает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, на фоне роста рынка энергоносителей, ожидается некоторое укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Дополнительным фактором станет сегодняшнее размещение ОФЗ, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В результате уже в начале торгов доллар может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,5 рубля. Однако для пробоя этой отметки сил вряд ли хватит – ушла поддержка рубля со стороны налогового периода, что снижает объем предложения иностранной валюты на рынке. Коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может стимулировать покупки в долларе и позволит ему отыграть часть потерь.

«С открытием европейских бирж и прохождения пика налоговых платежей укрепление рубля значительно замедлится. Есть мнение, что пара доллар/рубль развернется вверх от уровней 57,50-57,55 руб. и до конца недели будет расти. Глубина коррекции доллара будет напрямую зависеть от динамики цен на нефть и поведения «американца» на рынке форекс. По паре евро/рубль коррекция ожидается из зоны 68,20 руб.», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.