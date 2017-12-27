Сегодня рубль заметно ускорил рост, обновив 2-месячные максимумы в паре с долларом. Американская валюта в моменте касалась отметки 57,54 руб. По итогам сессии евро и доллар просели более чем на 0,5%.

«Рубль проигнорировал заявления главы Минфина Антона Силуанова, который сообщил, что в следующем году объем покупок валюты министерством на внутреннем рынке составил 2 трлн рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель, что более чем в два раза больше, чем в этом году», - сообщил Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс, добавив, что по мере приближения окончания года часть игроков может зафиксировать прибыль по нашей валюте из-за угрозы расширения санкций в январе.

«Пара доллар/рубль этим утром нащупала локальное дно на отметке 57,34 руб., оттолкнувшись от которого, котировки пытаются вернуться в район 58 руб. На этой неделе российская валюта ориентируется в основном на нефтяной фактор, где накануне наблюдалось агрессивное ралли Brent на известиях о новых перебоях в мировых поставках», - пояснил Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс.

«Российский рубль развернулся после полудня в парах с иностранными валютами. Укрепление сменилось снижением. Позитив со стороны аукциона Минфина по размещению ОФЗ «россиянин» отыграл. На смену этому драйверу пришел минорный для российской валюты в виде коррекции цен на нефть. Доллар США к настоящему времени торгуется по 57,85 руб. (+0,4%). Евро стоит 68,76 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 декабря, составляют 57,45 руб. за американскую валюту и 68,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 28 и 31 копейку соответственно», - сообщает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

Если спрос снова превысит предложение, у нашей валюты будет дополнительная поддержка. Слабость доллара на международном рынке также отчасти способствует укреплению рубля, прогнозирует Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX.