26 декабря 2017 года ПАО «АК БАРС» БАНК выплатил купонный доход за последний купонный период и произвел погашение процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (Идентификационный номер выпуска: 4B020402590B от 25.06.2013 г.).

Купонный доход на одну облигацию за шестой купонный период составил 54 рубля 85 копеек из расчета 11 % годовых. Общий объем выплат по шестому купонному периоду по облигациям составил 62 442 611 (шестьдесят два миллиона четыреста сорок две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 25 копеек, номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме.

Выпуск облигаций номинальным объемом 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук был размещен в декабре 2014 года.