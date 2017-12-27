АИЖК и Банк Жилищного Финансирования завершили третью сделку по выпуску однотраншевых ипотечных облигаций на программной основе в рамках «Фабрики ИЦБ». Объем выпуска составил 1,96 млрд рублей, сообщили стороны сделки в среду.

Ипотечное покрытие облигаций сформировано из ипотечных жилищных кредитов, выданных банком. АИЖК предоставило поручительство по ценным бумагам.

«В данной сделке Банк Жилищного Финансирования выступает как первичным кредитором, так и сервисером по обслуживанию пула закладных. Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога — 42%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного», — говорится в релизе.

Банк Жилищного Финансирования — участник первого выпуска однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрики ИЦБ», размещенного в декабре 2016 года. Всего за год совместной работы АИЖК и БЖФ в рамках данного проекта были размещены ипотечные облигации на сумму около 5,5 млрд рублей.

Общий объем выпусков облигаций с ипотечным покрытием «Фабрики ИЦБ» на конец 2017 года составляет более 110 млрд рублей.



«Пилотный выпуск размещения в рамках «Фабрики ИЦБ» состоялся в декабре прошлого года. Сегодня мы успешно завершили уже третью совместную сделку. За этот год инструмент секьюритизации ипотечных активов в рамках «Фабрики ИЦБ» доказал свою эффективность. В дальнейшем Банк Жилищного Финансирования будет придерживаться данной стратегии в части фондирования ипотечного кредитования », — комментирует председатель правления Банка Жилищного Финансирования Руслан Исеев.