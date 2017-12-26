Совет Федерации одобрил закон об удаленной идентификации клиентов банков с помощью биометрии.

Как сообщает агентство «Москва» , соответсвующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Закон предусматривает право клиентов, являющихся физическими лицами, на осуществление кредитной организацией по его поручению и с его согласия сбора и обработки его персональных данных, включая биометрические персональные данные, для последующей удаленной идентификации и оказания ему банковских услуг без его личного присутствия; право на удаленное заключение договора банковского счета и оказание иных банковских услуг на его основе без личного присутствия.