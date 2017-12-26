Согласно данным отчета банка Bank of America Merrill Lynch, зарубежные инвесторы вывели с российского рынка около $900 млн за 2017 год.

Как пишет «Коммерсант» , российские фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов развивающихся стран. Эксперты отмечают, что такой исход перекрывает позитивные показатели 2016 года, когда российским фондам удалось привлечь около $870 млн от иностранных инвесторов.

Наибольший отток средств в 2017 году зафиксирован в фондах, ориентированных на Китай — из них было выведено около $6,6 млрд инвестиций. Индийские и бразильские фонды остались в плюсе: в них инвесторы вложили $4,2 млрд и $2,7 млрд соответственно. Всего за год фонды развивающих стран привлекли около $62 млрд средств, фонды развитых стран — почти $220 млрд.

По словам начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимира Веденеева, аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано неоправдавшимися ожиданиями инвесторов в начале года, когда они сделали ставку на снижение геополитической напряженности после прихода к власти в США Дональда Трампа, однако санкции с России так и не были сняты. 2018 год может прояснить вопрос введения новых санкций: если усиления санкций не произойдет, это даст рынку новый импульс к росту.