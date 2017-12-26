Платежные системы Visa и Mastercard исключены из Ассоциации «ФинТех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий. Это произошло спустя примерно две недели после вступления, пишут «Ведомости».

«ФинТех» 12 октября разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Из сообщения также следует, что наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, 29 сентября 2017 года единогласно проголосовал за принятие новых участников (всего было принято восемь организаций).

Сейчас на сайте «ФинТеха» Visa и Mastercard не указаны среди участников. Обоснование исключения компаниям не представили.

Представитель «ФинТеха» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Представители платежных систем и ЦБ на запрос газеты не ответили.



По данным источников газеты, близких к «ФинТеху», такое решение было принято в связи с тем, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании. Поэтому отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, считает один из участников ассоциации.



Ассоциация «ФинТех» была создана в декабре 2016 года. Ее учредители — ЦБ, Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-Банк, Национальная система платежных карт (НСПК — оператор российской платежной системы «Мир») и QIWI. За этот год в нее вступили еще 12 участников. На базе «ФинТеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.