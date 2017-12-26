Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы подпольных банкиров, получивших незаконный доход в размере свыше 34 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет по подозрению в осуществлении незаконных финансовых операций», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, данные граждане организовали несколько коммерческих фирм, получив возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Счета фиктивных фирм использовались злоумышленниками для обналичивания за комиссионное вознаграждение денежных средств заинтересованных юридических лиц под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг либо поставленных товаров.

«За время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 миллионов рублей», — добавила Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).



В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двух — в виде домашнего ареста.