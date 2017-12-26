В Петербурге сотрудники полиции задержали двух граждан, подозреваемых в хищении из банкомата 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, 31 августа 2017 года двое неизвестных злоумышленников под видом инкассаторов похитили из банкомата финансовой организации, расположенной на станции метро «Обводный канал», 9 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое граждан в возрасте 45 и 52 лет, один из которых работает инкассатором.

В ходе обысков были изъяты 10 тыс. долларов США, 600 тыс. рублей, ключи от банкоматов, форма инкассатора, средства связи и другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.



Подозреваемым избрана мера пресечения — заключение под стражу.