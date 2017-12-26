Значения обязательных нормативов в ноябре нарушили 19 банков и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 18 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления.

Банк «ФК Открытие», проходящий процедуру санации при участии Фонда консолидации банковского сектора, в ноябре на протяжении 21 дня нарушал все три норматива достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Помимо этого, банк в течение 21 дня не выполнял норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Н9.1), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12).

Нарушителем обязательных нормативов ЦБ в ноябре стал и Бинбанк. Банк на протяжении всего месяца (30 дней) нарушал все три норматива достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Кроме того, в течение всего ноября Бинбанк не соблюдал норматив долгосрочной ликвидности Н4, норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Н9.1), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). Напомним, что 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В банке работает временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов девятый месяц подряд. В ноябре на протяжении 21 дня банком не выполнялся норматив достаточности основного капитала (Н1.2). На начало нового месяца значение норматива Н1.2 по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 4,96% (месяцем ранее — 5,4%). В ноябре кредитная организация также допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,125%, на начало нового месяца его значение составило 4,96%. Снижение значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125% не является нарушением норматива, однако отдельно выделяется ЦБ в отчетности. В случае если норматив демонстрирует значение ниже отметки 5,125% на протяжении шести и более операционных дней, наступают законодательные требования к банку о конвертации (мене) договоров субординированных займов в капитал.

Дочерний фининститут банка «Ак Барс» НКО «Нарат» на протяжении 24 дней нарушала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим по предоставленным средствам заемщикам, кроме кредитов, выданных от своего имени и за свой счет клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1).

Кроме того, в список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

* Значения в ячейках — это количество дней в ноябре, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

** Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.